Иванна Онуфрийчук станцевала с Монатиком за кулисами "танцев": забавное видео

11 выпуск "Танцев со звездами" был посвящен хитам заслуженного артиста Монатика. Он занял место за судейским столом и даже вышел на паркет с Войтенко. За кулисами с кумиром успела станцевать ведущая проекта Иванна Онуфрийчук.

За 10 лет в шоу-бизнесе Монатик из ноунейма стал одним из самых успешных украинских артистов. Его зажигательным трекам даже посвятили четвертьфинал "Танцев со звездами". Ведущая голдрума Иванна Онуфрийчук не скрывает, что он ее любимый певец.

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Так, жена миллионера не упустила возможность станцевать с кумиром если не на главном паркете страны, то хотя бы за кулисами. На пару с Монатиком она исполнила движения из его клипа на хит JOMO. Иванна Онуфрийчук танцевала в пижаме, однако с роскошной прической и макияжем.

Готовимся к эфиру с моим любимым певцом,

– подписала Иванна Онуфрийчук.

Стоит отметить, что не все па удавались ведущей так ловко, как Монатику. "Человек, который чувствует ритм, и человек, который не чувствует ритм", – подшутили над Онуфрийчук в комментариях.

, в этом сезоне Иванна Онуфрийчук могла стать не ведущей, а участницей "Танцев со звездами" , если бы не муж-миллионер. Он якобы "очень властный, ревнивый", поэтому запретил жене любую танцевальную близость.

Напомним, Иванна Онуфрийчук не впервые танцует с Монатиком. В июле прошлого года Алмаз сделал любимой сюрприз на день рождения и пригласил артиста на шумную вечеринку, ведущими которой были Осадчая и Горбунов. В дуэте они даже исполнили хит "Вечериночка". Второй раз звезда пел на свадьбе влюбленных на Мальдивах.