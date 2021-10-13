Иванна Онуфрийчук рассказала о любимом, который подарил ей квартиру и Bentley

В украинской телеведущей Иванны Онуфрийчук было несколько романов с влиятельными и состоятельными мужчинами. Самый богатый из них подарил любимой квартиру в центре Киева и авто марки Bentley. Почему не сложились их отношения, узнавайте далее.

До знакомства с казахским миллионером Алмазом Иванна Онуфрийчук встречалась с бизнесменом из Беларуси, имя которого не рассекречивает. Мужчина очень красиво ухаживал и, несмотря на свой статус, пытался понравиться семье избранницы.

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Однако это не единственное, чем он подкупил Иванну. Бизнесмен дарил ей очень дорогие подарки – квартиру в Киеве, авто люксовой марки Bentley и отпуска на самых престижных курортах мира.

Иванна Онуфрийчук за рулем Bentley / Фото с инстаграма ведущей



Иванна Онуфрийчук на Bentley / Фото с инстаграма ведущей

Роскошные презенты ведущая принимала, однако никогда не любила бойфренда по-настоящему. Он якобы не ее типаж.

Не было любви, чувств. Он жесткий бизнесмен, диктатор в отношениях. Не люблю мужчин, у которых нет души. Вроде все классно, а внутри пустой человек,

– заявила Иванна Онуфрийчук.

Ее отношения с белорусским бизнесменом длились три года, но никак не развивались. Мужчина отказывался переезжать в Украину и не звал девушку к себе. Он предлагал создавать семью на расстоянии.

"У меня здесь на месте были поклонники, которые были готовы ухаживать, а я на расстоянии продолжала эти отношения. Строить семью на расстоянии – точно нет", – заявила Иванна Онуфрийчук.

Именно девушка была инициатором разрыва. Однако долго без ухажера она не засиживалась. К тому времени Иванна уже переписывалась с женатым казахом Алмазом, за которого вышла замуж на Мальдивах зимой 2021 года.