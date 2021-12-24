Иванна Онуфрийчук прокомментировала заявление Тины Кароль о проплаченном месте на "Танцах"

Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук отреагировала на слова Тины Кароль о том, каким способом она попала на шоу. Женщина лаконично намекнула, что все это – "сплетни".

Пока Тина Кароль выступает с громкими заявлениями, Иванна Онуфрийчук отдыхает на Мальдивах вместе с мужем. Она опубликовала новые фото с отдыха.

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Но в новом сообщении телезвезды спряталось послание для поклонников. Звезда лаконично подписала кадры и намекнула, что Тина Кароль распускает сплетни.

И пока кто-то разводит сплетни, мы наслаждаемся солнцем, теплом и жизнью вокруг,

– написала Иванна Онуфрийчук.



Иванна Онуфрийчук / Фото из инстаграма ведущей

Скандал вокруг Кароль и Онуфрийчук