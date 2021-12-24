Иванна Онуфрийчук прокомментировала заявление Тины Кароль о проплаченном месте на "Танцах"
24 декабря 2021 , 12:17Читати новину українською
Источник:инстаграм Иванны Онуфрийчук
Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук отреагировала на слова Тины Кароль о том, каким способом она попала на шоу. Женщина лаконично намекнула, что все это – "сплетни".
Пока Тина Кароль выступает с громкими заявлениями, Иванна Онуфрийчук отдыхает на Мальдивах вместе с мужем. Она опубликовала новые фото с отдыха.
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Но в новом сообщении телезвезды спряталось послание для поклонников. Звезда лаконично подписала кадры и намекнула, что Тина Кароль распускает сплетни.
И пока кто-то разводит сплетни, мы наслаждаемся солнцем, теплом и жизнью вокруг,
– написала Иванна Онуфрийчук.
Иванна Онуфрийчук / Фото из инстаграма ведущей
Скандал вокруг Кароль и Онуфрийчук
- За два дня до первого эфира нового сезона "Танцев со звездами" представители канала объявили, что Тина Кароль не будет ведущей голдрума. Ее заменила Иванна Онуфрийчук.
- Иванна рассказывала, что после отказа Тины Кароль участвовать в шоу, продюсер Владимир Завадюк позвонил ей лично, Она не проходила кастинги якобы потому, что "неплохо зарекомендовала себя как ведущая балкона в прошлых сезонах".
- Однако Тина Кароль впервые за долгое время нарушила молчание и заявила, что на самом деле место Онуфрийчук на шоу – куплено. Она, Юрий Горбунов и сама Тина должны были вести шоу втроем. Но звезда отказалась, потому что не видела в этом успеха.
- В то же время представители канала 1 + 1 отметили, что взяли Иванну Онуфрийчук на роль ведущей, потому что решили дать дорогу молодым. Тогда как Тина Кароль покинула место ведущей из-за того, что с ней не удалось согласовать финансовые вопросы.