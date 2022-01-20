Иванна Онуфрийчук побывала на сафари с мужем-миллионером и его сестрой: живописные кадры
Источник:инстаграм Иванны Онуфрийчук
После Мальдивов и Франции Иванна Онуфрийчук полетела на отдых в Кению. Компанию ей составил муж-миллионер, его сестра и подруга. Все они отправились на сафари и пикник на рассвете.
Украинская знаменитость устроила в Кении типичное африканское развлечение – сафари. Иванна Онуфрийчук решила понаблюдать за пробуждением дикой природы, поэтому проснулась до восхода солнца и затянула в приключения мужа-казаха, его сестру и подругу.
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Их день начался с завтрака с шампанским в саванне. Далее они отправились автомобилем и собственными глазами увидели гиппопотамов, львов, буйволов, зебр, слонов и леопарда, который доедал свою добычу.
За пределы авто выходить категорически запрещено. Животное воспринимает автомобиль как другое животное. Как только оно отделит вас от машины, вы становитесь для него маленькой беззащитной обезьянкой. А для хищника – потенциальным завтраком, обедом,
– делится Иванна Онуфрийчук.
Фото Иванны Онуфрийчук с сафари в Кении
Интересно, что для развлечения Иванна Онуфрийчук, Алмаз и его сестра выбрали своеобразный family look. Они надели песочные рубашки с забавным принтом жирафов.
Телезвезда дополнила ее светлыми брюками прямого покроя, коричневым поясом с пряжкой и светло-розовыми кроссовками. Из аксессуаров на ней голубая сумочка, шляпа и украшения от Bulgari.
Иванна Онуфрийчук с мужем Алмазом на сафари / Фото из инстаграма ведущей
Иванна Онуфрийчук с мужем-миллионером, его сестрой и подругой / Фото из инстаграма ведущей
Иванна Онуфрийчук на сафари в Кении / Фото из инстаграма ведущей
Иванна Онуфрийчук с мужем Алмазом на сафари / Фото из инстаграма ведущей
Иванна Онуфрийчук на сафари в Кении / Фото из инстаграма ведущей
Где Иванна Онуфрийчук отдыхала зимой
- После финала "Танцев со звездами" муж-миллионер повез любимую в медовый месяц на Мальдивы. На райском курорте они провели почти две недели.
- После Нового года супруги взяли семью Иванны Онуфрийчук на лыжи во Францию. Они останавливались в роскошном шале и отдыхали до Рождества.
- На праздники телезвезда возила любимого Алмаза на свою малую родину, в село Рахны-Лесные, на Винничине.