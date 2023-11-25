Она меня не знала, – Ivan Navi впервые рассказал о знакомстве с женой

Украинский певец Ivan Navi впервые поделился подробностями отношений с женой и рождением сына. Он сказал, почему раньше не рассказывал о личном.

В августе артист впервые стал отцом. У них с женой родился сын, которую они назвали Дарий. Иван делился трогательной фотографией с сыном в соцсетях.

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Ivan Navi рассказал о своей личной жизни

Певец поделился, что не очень любит афишировать личное в социальных сетях. Он считает, что это касается только двух человек. Такой вывод Иван сделал, в частности, и на основе советов опытных в браке друзей.

Я очень осторожно отношусь к транслированию личной жизни в соцсетях. Нам обоим хотелось сохранить это для нас,

– отметила знаменитость.

Navi рассказал, что на свадьбу с женой Романией пригласили только ближайших. Поэтому там было всего 18 человек. Пара решила, что масштабные празднования сейчас не ко времени. Да и вообще им нравится домашняя атмосфера.

О браке мы хотели рассказать вместе с выходом лирического альбома "Пишу тебе письмо", релиз которого был запланирован на 4 марта 2022 года,

– сказал Иван.

Но тогда началась полномасштабная война России против Украины, поэтому супруги не хотели сообщать о браке. Поклонники артиста поняли, что он уже не сам, когда певец распространил фотографию с новорожденным сыном.

Как познакомился с женой

Иван также рассказал, как произошло их знакомство с будущей избранницей. Артист отметил, что девушка не знала о нем.

Моя жена того времени не знала обо мне, а я выступал на вечеринке, где она отдыхала. Как оказалось тогда, у нас были общие друзья. Так и познакомились,

– призналась знаменитость.

Navi поделился, как проводят время с супругой Романией. Им очень нравятся горы, поэтому они чаще всего отдыхают именно в Карпатах. Им уже удалось побывать там с малышом. По словам певца, именно он выбирал имя для сына – Дарий. Оно ему очень нравится.

Я очень люблю исторические фильмы и когда-то был король Дарий. Почему-то мне это имя так впало в душу. И Рома (жена) тоже сказала, что ей нравится. Также рассматривали имя Александр и Юрий,

– признался он.

Также Иван рассказал, что участвовал в партнерских родах. Он отметил, что это невероятные ощущения, когда впервые взял малыша на руки. Также Navi активно вовлечен в уход за новорожденным. Иногда ухаживать за сыном помогают родители Романии.

Теперь договорились, что будем делить все обязанности, которые касаются сына, поровну. Также я стараюсь чаще забирать сына и гулять с ним в парке, чтобы у любимой было время для себя,

– сказал артист.

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