Скандальный Иван Дорн с женой приехал на Одесский кинофестиваль 2021: фото

Скандальный певец из Украины Иван Дорн, который активно гастролирует в России, вместе с женой Анастасией Новиковой позировал на красной дорожке Одесского кинофестиваля 2021 в день его открытия.

Первый день 12-го Одесского кинофестиваля посетило немало звезд. Оказалось, что среди них были не только украинские знаменитости, но и те, кто развивает карьеру в стране-агрессоре. Певец Иван Дорн приехал из России и позировал перед папарацци на красной дорожке.

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Иван Дорн с женой на ОМКФ

Артист приехал на мероприятие с любимой Анастасией, на которой женился в 2013 году. Пара предстала перед камерами в нарядах от украинского и грузинского дизайнера Бичоллы Тетрадзе. Влюбленные опубликовали фото с фестиваля на личных страницах в инстаграме.

Были на красной дорожке. Себя показали, на людей посмотрели,

– написал Дорн под фото.



Иван Дорн с женой на ОМКФ / Фото из инстаграма певца



Иван Дорн с женой на ОМКФ / Фото из инстаграма Насти Новиковой

Гражданская позиция Ивана Дорна