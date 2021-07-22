Итальянец Оливер Альфонсо спел в дуэте с украинкой: премьера видеоклипа

Исполнитель Альфонсо Оливер и певица Дарья создали первый в истории итало-украинский дуэт. 22 июля они представили новый видеоклип – на песню Bramoso.

Дуэт, соединивший через музыку две культуры, зародился несколько лет назад. Композицию Bramoso Альфонсо и Дария исполняют на итальянском языке.

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Видеоклип снимали во Львове

По словам итальянца, главная идея произведения – показать сильную страсть мужчины к женщине, которая переходит в одержимость и эгоизм, чем и погубит отношения.

Съемки проходили в стенах заведения Split во Львове и длились 15 часов, без перерыва. "Во внимание брались малейшие детали. Результат – как будто это настоящий фильм", – подчеркнул Альфонсо.

Видеоклип Альфонсо Оливера и Dariya на песню Bramosо: смотрите видео

"Неизменная студия видеопродакшина SFRAMES и режиссер Алекс Сторожук, с которыми сотрудничаем не один год, в этот раз превзошли самих себя", – отметил Альфонсо.

В клипе снялась также жена певца – Лидия Игнатенко. Она уже второй раз участвует в видеороликах Оливера. "Лидия не просто жена, а еще и замечательная актриса, поэтому приятно видеть ее в своих клипах", – подчеркнул исполнитель. Пара всегда вместе работает над всеми проектами, Лидия также является его менеджером и переводчиком.

Предстоящие концерты

Послушать Альфонсо Оливера вживую можно будет на гастрономическом фестивале "Итальянская свадьба", который состоится во Львове уже 24 июля. А также на концерте ко дню рождения Андрея Кузьмы, 17 августа. Ранее Оливер перевел песню Кузьменко "Мам" на итальянский.

Что известно об Оливере Альфонсо