Любовь без границ: певец из Италии снял трогательный клип с женой-украинкой
Итальянский исполнитель Оливер Альфонсо презентовал клип на песню Andrà bene ("Все буде добре"). Видео рассказывает реальную историю его любви.
Источник:24 канал
Главными героями клипа являются сам Альфонсо Оливер и его жена – Лидия Игнатенко. Подробнее о работе над видео они рассказали в эксклюзивном комментарии 24 каналу.
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С чего началась их история
Видео снимали во Львове – там, где и познакомилась пара. Впервые они встретились еще в 2016 году, на одном из концертов Альфонсо. По словам Лидии, она сразу влюбилась в голос итальянца.
Это союз двух наций, столь далеких, но таких близких, Соединенных благодаря любви и музыке. Это история любви, которая победила даже время,
– подчеркнул певец.
"Когда Альфонсо меня увидел, сразу понял, что я стану его навсегда. Сначала я работала с ним как переводчик, потом стала менеджером, а в 2020 году – женой", – добавила Игнатенко.
Видеоклип Альфонсо Оливера на песню "Все буде добре": смотрите видео
Любовь между Украиной и Италией
Как пояснили Альфонсо Оливер с женой, в видеоклипе на песню "Все буде добре" они стремились передать связь, которая может установить любовь. несмотря на время и расстояние.
Видео является своего рода метафорой, поскольку наша любовь является также любовью между двумя странами, – Италией и Украиной. Объединенные чувством, настолько сильным, что преодолевает все препятствия,
– заметила Лидия.
"Самое главное, это то, что видео – это не только наша история любви, но и посвящение всем парам, которые тоже соединили два государства во имя любви", – подчеркнул итальянец.
Заметим, что режиссером клипа является львовянин Алекс Сторожук, который сотрудничает с Альфонсо Оливером на протяжении нескольких лет.
Кто такой Альфонсо Оливер?
Итальянский певец и музыкальный консультант. С 2014 года он провел десятки концертов у себя на родине и записал студийный альбом. Однако настоящая его карьера началась именно в Украине.
В частности, немалую популярность ему принес клип на песню "Мам" Андрея Кузьменко. Благодаря Альфонсо эта композиция впервые зазвучала в итальянском переводе.
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