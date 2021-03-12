Итальянский исполнитель Оливер Альфонсо презентовал клип на песню Andrà bene ("Все буде добре"). Видео рассказывает реальную историю его любви.

Главными героями клипа являются сам Альфонсо Оливер и его жена – Лидия Игнатенко. Подробнее о работе над видео они рассказали в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

Ранее Итальянский певец презентовал зажигательный клип на песню об украинках: видео

С чего началась их история

Видео снимали во Львове – там, где и познакомилась пара. Впервые они встретились еще в 2016 году, на одном из концертов Альфонсо. По словам Лидии, она сразу влюбилась в голос итальянца.

Это союз двух наций, столь далеких, но таких близких, Соединенных благодаря любви и музыке. Это история любви, которая победила даже время,

– подчеркнул певец.

"Когда Альфонсо меня увидел, сразу понял, что я стану его навсегда. Сначала я работала с ним как переводчик, потом стала менеджером, а в 2020 году – женой", – добавила Игнатенко.

Видеоклип Альфонсо Оливера на песню "Все буде добре": смотрите видео

Любовь между Украиной и Италией

Как пояснили Альфонсо Оливер с женой, в видеоклипе на песню "Все буде добре" они стремились передать связь, которая может установить любовь. несмотря на время и расстояние.

Видео является своего рода метафорой, поскольку наша любовь является также любовью между двумя странами, – Италией и Украиной. Объединенные чувством, настолько сильным, что преодолевает все препятствия,

– заметила Лидия.

"Самое главное, это то, что видео – это не только наша история любви, но и посвящение всем парам, которые тоже соединили два государства во имя любви", – подчеркнул итальянец.

Заметим, что режиссером клипа является львовянин Алекс Сторожук, который сотрудничает с Альфонсо Оливером на протяжении нескольких лет.