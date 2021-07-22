Дуэт, соединивший через музыку две культуры, зародился несколько лет назад. Композицию Bramoso Альфонсо и Дария исполняют на итальянском языке.
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Видеоклип снимали во Львове
По словам итальянца, главная идея произведения – показать сильную страсть мужчины к женщине, которая переходит в одержимость и эгоизм, чем и погубит отношения.
Съемки проходили в стенах заведения Split во Львове и длились 15 часов, без перерыва. "Во внимание брались малейшие детали. Результат – как будто это настоящий фильм", – подчеркнул Альфонсо.
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"Неизменная студия видеопродакшина SFRAMES и режиссер Алекс Сторожук, с которыми сотрудничаем не один год, в этот раз превзошли самих себя", – отметил Альфонсо.
В клипе снялась также жена певца – Лидия Игнатенко. Она уже второй раз участвует в видеороликах Оливера. "Лидия не просто жена, а еще и замечательная актриса, поэтому приятно видеть ее в своих клипах", – подчеркнул исполнитель. Пара всегда вместе работает над всеми проектами, Лидия также является его менеджером и переводчиком.
Предстоящие концерты
Послушать Альфонсо Оливера вживую можно будет на гастрономическом фестивале "Итальянская свадьба", который состоится во Львове уже 24 июля. А также на концерте ко дню рождения Андрея Кузьмы, 17 августа. Ранее Оливер перевел песню Кузьменко "Мам" на итальянский.
Что известно об Оливере Альфонсо
- Итальянский певец, а также музыкальный консультант. С 2014 года провел десятки концертов у себя на родине и записал студийный альбом.
- Настоящая его карьера началась именно в Украине. По словам Альфонсо, у него есть два дома – Италия и Украина.
- На протяжении года в течение нескольких месяцев певец живет во Львове, а затем наведывается к родным. Песни записывает преимущественно в студии в Болонье, над видеоклипами работает в Украине.