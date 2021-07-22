Дует, який поєднав через музику дві культури, зародився кілька років тому. Композицію Bramoso Альфонсо та Дарія виконують італійською мовою.

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Відеокліп знімали у Львові

За словами італійця, головна ідея твору – показати сильну пристрасть чоловіка до жінки, яка переходить в одержимість та егоїзм, чим і згубить стосунки.

Зйомки відбувалися у стінах закладу Split у Львові й тривали 15 годин, без перерви. "До уваги бралися найменші деталі. Результат – наче це справжній фільм", – наголосив Альфонсо.

Відеокліп Альфонсо Олівера та Dariya на пісню Bramosо: дивіться відео



"Незмінна студія відеопродакшину SFRAMES та режисер Алекс Сторожук, з якими співпрацюємо не один рік, цього разу перевершили самих себе", – зазначив Альфонсо.

У кліпі знялась також дружина співака – Лідія Ігнатенко. Вона вже вдруге бере участь у відеороликах Олівера. "Лідія не просто дружина, а ще й чудова актриса, тому приємно бачити її у своїх кліпах", – наголосив виконавець. Пара завжди разом працює над усіма проєктами, Лідія також є його менеджером й перекладачем.

Майбутні концерти

Послухати Альфонсо Олівера наживу можна буде на гастрономічному фестивалі "Італійське весілля", який відбудеться у Львові вже 24 липня. А також на концерті до дня народження Андрія Кузьми, 17 серпня. Раніше Олівер переклав пісню Кузьменка "Мам" італійською.

Що відомо про Олівера Альфонсо