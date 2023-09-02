Имела розовые очки, – Сопонару призналась, жалеет ли о работе в России и когда была там в последний раз

Актриса Ирина Сопонару, известная по роли в сериале "Однажды под Полтавой", когда-то работала в одном российском проекте. Также звезда ездила в страну-агрессора, но было это уже давно.

В новом интервью Ирина Сопонару не стала скрывать, как относится к россиянам. Она боится забыть о том, что оккупанты сделали на украинской земле.

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Ирина Сопонару об участии в российском шоу

Украинская актриса когда-то была участнией юмористического проекта на российском телеканале ТНТ "Не спать". Ведущий спросил, не сожалеет ли Сопонар об этом.

"Сейчас да, считаю, что это ошибка", – призналась Ирина.

Артистка также рассказала, когда была в последний раз в России. Это было еще до 2014 года. Она вспомнила, как тогда к ней относились россияне.

Именно в этом последнем проекте ко мне относились нормально. Но я помню, что когда мы играли в КВН, то было ощущение, что к украинским командам относились несерьезно, с пренебрежением, хотя мы были не хуже,

– заявила Сопонару.

По мнению актрисы, КВН – это пропаганда.

"Я не знаю, куда мы смотрели, потому что в тот момент я того не видела. Возможно, я была в розовых очках", – считает Ирина.

Пишут ли ей знакомые из России

Оказывается, что российские друзья и знакомые Сопонарю больше не пишут и не звонят по телефону.

Нет. Никто. Мне без разницы. Если бы даже писали, не знаю, о чем нам бы было говорить,

– говорит актриса.

Кроме того, Ирина уже не верит в "хороших россиян", говорит, что их для нее нет. Она также боится времени, когда россияне после завершения войны попытаются снова "дружить" с Украиной.

"Я этого боюсь. Я читаю все новости, чтобы не забыть чтобы у меня не возникло мнения, что они нормальные. Так как ты их пусти под стол, то они на стол залезут… Их нужно изолировать от нас полностью и навсегда", – высказалась Сопонару.

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