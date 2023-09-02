В новом интервью Ирина Сопонару не стала скрывать, как относится к россиянам. Она боится забыть о том, что оккупанты сделали на украинской земле.
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Ирина Сопонару об участии в российском шоу
Украинская актриса когда-то была участнией юмористического проекта на российском телеканале ТНТ "Не спать". Ведущий спросил, не сожалеет ли Сопонар об этом.
"Сейчас да, считаю, что это ошибка", – призналась Ирина.
Артистка также рассказала, когда была в последний раз в России. Это было еще до 2014 года. Она вспомнила, как тогда к ней относились россияне.
Именно в этом последнем проекте ко мне относились нормально. Но я помню, что когда мы играли в КВН, то было ощущение, что к украинским командам относились несерьезно, с пренебрежением, хотя мы были не хуже,
– заявила Сопонару.
По мнению актрисы, КВН – это пропаганда.
"Я не знаю, куда мы смотрели, потому что в тот момент я того не видела. Возможно, я была в розовых очках", – считает Ирина.
Пишут ли ей знакомые из России
Оказывается, что российские друзья и знакомые Сопонарю больше не пишут и не звонят по телефону.
Нет. Никто. Мне без разницы. Если бы даже писали, не знаю, о чем нам бы было говорить,
– говорит актриса.
Кроме того, Ирина уже не верит в "хороших россиян", говорит, что их для нее нет. Она также боится времени, когда россияне после завершения войны попытаются снова "дружить" с Украиной.
"Я этого боюсь. Я читаю все новости, чтобы не забыть чтобы у меня не возникло мнения, что они нормальные. Так как ты их пусти под стол, то они на стол залезут… Их нужно изолировать от нас полностью и навсегда", – высказалась Сопонару.
Смотрите интервью с Ириной Сопонару: видео
Какие еще звезды раньше работали в России
- До 2020 года группа "Время и Стекло" успешно зарабатывал деньги в России на клубных выступлениях и концертах Надя Дорофеева не любит вспоминать о ошибках прошлого, но признала, что ей было комфортно считать себя аполитичной.
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