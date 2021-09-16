Ирина Шейк впервые прокомментировала слухи о романе с Канье Уэстом

Российская модель Ирина Шейк впервые отреагировала на слухи о романе с американским рэпером Канье Уэстом. Она заявила, что ей могут приписывать отношения с разными людьми, однако она личную жизнь скрывает.

Американский исполнитель Канье Уэст и российская модель Ирина Шейк, по словам инсайдеров, встречались около нескольких месяцев. Только после того, как появилась информация о разрыве отношений звездной пары, Ирина Шейк впервые высказалась о романе.

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Ирина Шейк отреагировала на слухи о романе с Уэстом

Знаменитость решила не отвечать прямо на вопрос журналиста. Как она скрывала личную жизнь, так и будет делать это дальше. Она не подтвердила информацию о возможном романе с Канье Уэстом, но и не опровергла ее.

Завтра появится слух о том, что я встречаюсь со своим швейцаром. А потом это будет кто-то другой. Слушайте, в моей личной жизни всегда что-то происходит, но я держу это при себе,

– заявила Ирина Шейк.

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