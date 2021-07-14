Ирина Шейк не хочет отношений с Канье Уэстом, – СМИ

Пресса сообщила новые детали романа российской модели Ирины Шейк и американского рэпера Канье Уэста. Звезда якобы больше не хочет провоцировать слухи об отношениях и вызывать внимание прессы.

Около месяца назад модель Ирина Шейк и хип-хоп исполнитель Канье Уэст отправились отпраздновать день рождения рэпера во Францию. После этого пару заподозрили в романе. Однако сейчас, похоже, их отношения развиваются не так гладко.

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Ирина Шейк не хочет отношений с Канье Уэстом

По словам инсайдера, Канье Уэст пригласил Ирину Шейк поехать вместе в Париж на Неделю моды. Но на этот раз российская модель отказалась от предложения.

Он нравится ей как друг, но она не хочет строить с ним отношения,

– пишет источник.

Инсайдер считает, что виной такому решению Шейк являются журналисты, которые бы преследовали пару и писали множество статей об их отношениях.

"Она не хочет провоцировать слухи о романе, которые непременно бы возникли, если бы она появилась с ним в Париже. Это был бы еще один месяц новостей", – добавляет инсайдер.

Роман Ирины Шейк и Канье Уэста