Ирина Шейк не хочет отношений с Канье Уэстом, – СМИ
Источник:Page Six
Пресса сообщила новые детали романа российской модели Ирины Шейк и американского рэпера Канье Уэста. Звезда якобы больше не хочет провоцировать слухи об отношениях и вызывать внимание прессы.
Около месяца назад модель Ирина Шейк и хип-хоп исполнитель Канье Уэст отправились отпраздновать день рождения рэпера во Францию. После этого пару заподозрили в романе. Однако сейчас, похоже, их отношения развиваются не так гладко.
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Ирина Шейк не хочет отношений с Канье Уэстом
По словам инсайдера, Канье Уэст пригласил Ирину Шейк поехать вместе в Париж на Неделю моды. Но на этот раз российская модель отказалась от предложения.
Он нравится ей как друг, но она не хочет строить с ним отношения,
– пишет источник.
Инсайдер считает, что виной такому решению Шейк являются журналисты, которые бы преследовали пару и писали множество статей об их отношениях.
"Она не хочет провоцировать слухи о романе, которые непременно бы возникли, если бы она появилась с ним в Париже. Это был бы еще один месяц новостей", – добавляет инсайдер.
Роман Ирины Шейк и Канье Уэста
- 6 июня рэпер отправился во Францию, чтобы отпраздновать день рождения. Вместе с ним поехала и российская модель – пару видели на прогулке возле отеля.
- С отдыха Ирина и Канье вернулись на частном самолете. Источники различных изданий утверждают, что знаменитости встречаются несколько месяцев, а их чувства взаимны.
- Также стало известно, что Ким Кардашян хорошо относится к роману экс-мужа и Ирины Шейк. Более того, светская львица знала об их отношениях еще до того, как об этом узнали журналисты.
- Бывший возлюбленный Ирины Шейк Брэдли Купер также поддерживает выбор модели. Он хочет, чтобы звезда была счастливой.
- Поговаривают также, что у Канье появилась симпатия к Ирине еще тогда, когда звезда снималась в его клипе. Но уже когда их отношения закрутились снова, рэпер назойливо добивался внимания модели.