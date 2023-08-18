После фото с кольцом: Ирина Кудашова из сериала "Школа" опровергла заявление о помолвке

На днях актриса Ирина Кудашова объявила, что выходит замуж. Она показала фото с помолвки, однако теперь оказалось, что это фейк. На самом деле сердце Ирины свободно, а предложение делали в сериале, где она сейчас снимается.

Через несколько дней после фото Ирина Кудашова опровергла свои слова. В соцсетях актриса рассказала, что предложение было сериальным.

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В настоящее время Кудашова снимается в комедии. Итак, предложение сделали именно там – девушке, которую играет Ирина. В соцсетях актриса подтвердила это: "Предложение сделали Марии, не Ирине".

Вообще, моя Мария в сериале еще не такое будет вытворять. К сожалению, пока мое сердце свободно, но хоть моей героини повезло больше и ей сделали 2 предложения,

– написала Кудашова.



Ирина Кудашова призналась, что предложение – киношное / Фото с ее инстаграммы

По словам актрисы, некоторые поклонники догадались, что это сериальное предложение.

"Надеюсь вы не обижаетесь на такую маленькую шутку, но обещаю, что уже следующее предложение, если я сделаю такой пост, будет настоящим", – пообещала Ирина.

Кудашова также прокомментировала слова режиссера, подыгравшего ей в комментариях под постом о помолвке.

Спасибо, что позволил хоть на площадке исполниться моей мечте – выйти замуж! Надеюсь, от меня еще не отписались все ребята, и у меня есть шанс найти настоящую любовь в реальной жизни,

– написала она.

Кстати, в прошлом году вышла замуж коллега Ирины, певица актриса из сериала "Школа" Анна Тринчер. Ее избранником стал блоггер Александр Волошин. Однако сейчас супруги не живет вместе из-за проблем в отношениях.