Они конкурируют, – Ирина Горова ответила, причастна ли к конфликту между OTOY с Kalush и Skofka

Продюсер Ирина Горова работает с рэпером OTOY, у которого конфликт с группой Kalush и артистом Skofka. Она ответила, как относится к таким разборкам.

Несколько месяцев назад Ирина Горова начала сотрудничать с артистом OTOY. Она рассказала, имеет ли причастность к конфликту между рэппером и другими украинскими артистами.

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Ирина Горова о конфликтах в "рэп-тусовке"

Продюсер объяснила, что для нее не присущи конфликты и выяснение отношений. Она только анализирует происходящее. По мнению Горовой, ссоры между рэперами происходили и раньше, но этого не замечали.

В тусовке есть кланы, конечно они друг друга защищают. Что-то кого-то возмущает. Это энергетически складывалось годами, но никто этого не видел, потому что все были в андеграунде. Сейчас время, когда все становятся известны. Еще 2 года назад мы не знали о Kalush, OTOY, Skofka, ну Alyona Alyona была известной реперкой,

– отметила Ирина Горова.

"К ним всем, я отношусь как к создателям. Я могу сказать: "Зачем?" или "молодец", как-то отреагирую. Но это их энергия, они конкурируют. Я нормально к этому отношусь, я не управляю этим. Это честно, их возмущает, что делает каждый. Они говорят правду", – добавила бизнесвумэн.

Ирина Горова также отметила, что OTOY не стал продюсерским проектом, потому что пока она вложила в него свое время, но не деньги.

Интервью с Ириной Горовой: смотрите видео онлайн

О каких конфликтах идет речь

В сечке OTOY выпустил трек "Панчі", где упрекнул Олега Псюка из Kalush за фальшь. Он обратился к нему в строках: "Як зняти панаму рожеву, то хто ти, генератор випадкових рим. Будував-планував, бл*ть, реп піднімати, але рило втонуло у фейковий грим".

OTOY выступил во втором полуфинале Евровидения-2023, где зачитал строчки из стихотворения Тараса Шевченко. Его перформанс не понравился Alyona Alyona – она призналась, что увидела в его выступлении то, за что он раньше ее критиковал. В ответ рэпер назвал Алену "берегинею шароварів" и отметил, что его номер создавали люди, с которыми исполнительница работает.