Ирина Горова прекратила сотрудничество с Потапом: как она это прокомментировала
Источник:ЖВЛ
Украинская продюсер Ирина Горова завершила сотрудничество с бывшим мужем Потапом. Она поблагодарила его за годы совместной работы.
Известная продюсер и соучредитель компании MOЗGI GROUP Ирина Горова рассказала, что прекратила работать с Потапом в рамках их продюсерского центра. Рэпер отошел от дел MOЗGI GROUP с начала полномасштабного вторжения.
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Ирина Горова о завершении сотрудничества с Потапом
Продюсер прокомментировала завершение сотрудничества с Потапом. Она надеется, что он найдет новую сферу реализации.
"Он для меня один и единственный, кто помог мне вообще понять, что такое шоу-бизнес, как и с какой стороны к нему подходить. Мы сделали друг для друга все, что могли – я с точки зрения бизнеса, а он с точки зрения креатива. Но в некоторое время мы поняли, что наша работа уже якобы исчерпана. Я думаю, что у меня большое будущее в плане развития музыкальной индустрии в Украине, а у него – в той индустрии, которую он выберет", – говорит Ирина Горова.
Бизнес-вумен также обратилась к бывшему мужу: "Леша, я очень тебя уважаю, благодарю тебя за то, что мы сделали вместе и за то, что мы так классно работали и не работаем".Отметим, недавно к MOЗGI Entertainment присоединился артист Wellboy. Раньше он был под крылом Юрия Бардаша. Теперь лейбл Ирины Горовой будет заниматься букингом концертов артиста, а также работать с брендами и рекламными интеграциями.
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- Мишель Андраде в июне рассказала, что больше не продюсерский продукт MOЗGI, а самостоятельная артистка.
- Также от продюсерского центра отсоединился Позитив.
В то же время оба исполнителя продолжают сотрудничество с обновленным MOЗGI Entertainment – теперь это лейбл. Позитив и Мишель получают услуги дистрибуции.