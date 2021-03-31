Финалистка 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Дана Оханская ошеломила поклонников. Девушка обнародовала архивное видео с Мальдив, где призывно поплавала в бассейне на фоне невероятно красивого пейзажа.

Дана Оханская запомнилась зрителям "Холостяка-10", как одна из самых сексуальных участниц. Она откровенно говорила на интимные темы и не стеснялась показывать свои чувства. Теперь девушка продолжает публиковать эротические кадры и поэзию на личной странице в инстаграме.

Жарко Кристина с "Холостяка-10" эротично позировала на кровати в кружевном белье: горячие фото

Недавно красавица отдыхала на Мальдивах. Курорт стал одним из самых популярных среди украинских знаменитостей, поскольку туда можно было полететь во время пандемии коронавируса. Дана также решилась на поездку и присоединилась к числу девушек, которые демонстрировали роскошную фигуру на побережье океана.

Эротическое видео Даны Оханской с Мальдив

Финалистка "Холостяка-10" сняла видео во время купания в бассейне на фоне бескрайнего неба и невероятно красивого океана. Она предстала перед камерой в соблазнительном купальнике с цветочным принтом. Дополнила пляжный look солнцезащитными очками и большими серьгами.

Волосы и тело Даны были мокрыми, что придало ее виду еще больше сексуальности. Оханская удачно продемонстрировала все прелести своей фигуры и взбудоражила воображение поклонников.