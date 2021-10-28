Ирина Федишин в Турции позировала в шортах и корсете: фото из отпуска

28 октября 2021 , 11:18
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Источник:

инстаграм Ирины Федишин

Украинская певица Ирина Федишин вместе с мужем и сыновьями отдыхает в Турции. Артистка делится яркими фотографиями, на которых показывает моменты из отпуска, в социальных сетях.

Пока в Украину идет холод, Ирина Федишин с самыми родными отправилась к морю. Там она не только нежится на солнышке, но и демонстрирует красивые аутфиты во время прогулок.

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Образ Ирины Федишин в отпуске

Исполнительница позировала в чрезвычайно красивой локации, надев короткие джинсовые шорты и корсет малинового цвета. Такой наряд был очень соблазнительным и подчеркнул изящную фигуру знаменитости. Из обуви Ирина предпочла белые кроссовки.

На фотографиях Федишин, как всегда, улыбалась. Волосы она уложила в едва заметные локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и матовой помадой на губах.


Ирина Федишин в Турции / Фото с инстаграма певицы


Ирина Федишин в Турции / Фото с инстаграма певицы


Ирина Федишин в Турции / Фото с инстаграма певицы


Ирина Федишин в Турции / Фото с инстаграма певицы

Напомним, перед отпуском Федишин распространяла фотографии с самолета. Она показывала, что для перелета выбрала яркий костюм розового цвета, в котором прежде всего было комфортно.
Автор: Христина Кобак