Ирина Федишин рассказала, как отпраздновала свадьбу во второй раз

Популярная украинская певица Ирина Федишин по случаю годовщины свадьбы решила символически жениться во второй раз. На этом празднике она осуществила все свои планы, которые не удалось воплотить в жизнь 15 лет назад.

Успешная украинская певица Ирина Федишин вышла замуж за Виталия Човныка 29 июля. По случаю 15 годовщины брака супруги решили устроить большой праздник.

К слову Делаешь меня счастливой, – Ирина Федишин чувственно поздравила мужа с 15 годовщиной брака

Ирина Федишин о второй свадьбе

На второй свадьбе артистка провела большой концерт, фотографировалась с мужем в новом свадебном платье и ездила на карете.

Конечно, мы очень готовились, свадебное платье действительно было, очень длинные шлейфы. Я себе нарисовала в голове, что я должна пройтись по залу, дети будут сыпать лепестками, то есть, все, что мне не удалось воплотить 15 лет назад на свадьбе, мы в этом году добили,

– рассказала Ирина Федишин.

Напомним, что на годовщину брака Ирина Федишин и Виталий Човнык выпустили совместную композицию "Не кохав" и клип на нее.

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Ирина Федишин прокомментировала ДТП

4 июля, перед концертом исполнительницы в Трускавце, звезда попала в небольшое ДТП. Посреди дороги машина супругов сломалась – чуть не отлетело одно колесо.

"К счастью, как таковой аварии не произошло, потому что Виталий вовремя заметил, что колесо начало откручиваться и он остановился. Если бы он где-то отвлекся, то были бы последствия, конечно, трагические. Мы ехали как раз на концерт в Трускавец, то есть в бусе были не только костюмы, но и аппаратура и техника, поэтому это было очень сложно. Мы вызвали другую машину, мы все перегружали, но, к счастью, благодаря команде, всего на пол часа задержали концерт, немножечко поднатужились и все успели", – поделилась Ирина Федишин.

Но в этот день неисправность автомобиля стала не единственной проблемой. По дороге домой они увидели на обочине избитого мужчину. Артисты остановились, вызвали скорую и полицию. Впоследствии неизвестный пришел в себя.