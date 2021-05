Ирина Федишин продолжает показывать поклонницам look of the day. Она предстает перед камерами в красивых аутфитах для прогулок, рабочих встреч и официальных мероприятий.

Образ Ирины Федишин для прогулки

На личной странице в Инстаграме певица распространила серию фото из леса. Она показала стильный look, который выбрала для прогулки. Ирина позировала на камеру в синих джинсах в обтяжку с высокой посадкой и ярком малиновом топе. Также надела длинный кардиган голубого цвета с оранжевыми и розовыми вставками. Соединила такой look с черными кроссовками.

Длинные белокурые волосы артистка вложила в легкие локоны. На лице она сделала безупречный макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовой матовой помадой на губах. Довершила look объемными серьгами-кольцами яркого розового цвета и массивным браслетом.

"Весна! Хорошего всем дня!", – написала Ирина под фото.

Подписчики Федишин не оставляют без внимания ни одно сообщение. Они активно комментируют публикации своей любимицы.