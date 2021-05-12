Ирина Федишин продолжает показывать поклонницам look of the day. Она предстает перед камерами в красивых аутфитах для прогулок, рабочих встреч и официальных мероприятий.
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Образ Ирины Федишин для прогулки
На личной странице в Инстаграме певица распространила серию фото из леса. Она показала стильный look, который выбрала для прогулки. Ирина позировала на камеру в синих джинсах в обтяжку с высокой посадкой и ярком малиновом топе. Также надела длинный кардиган голубого цвета с оранжевыми и розовыми вставками. Соединила такой look с черными кроссовками.
Длинные белокурые волосы артистка вложила в легкие локоны. На лице она сделала безупречный макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовой матовой помадой на губах. Довершила look объемными серьгами-кольцами яркого розового цвета и массивным браслетом.
"Весна! Хорошего всем дня!", – написала Ирина под фото.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Подписчики Федишин не оставляют без внимания ни одно сообщение. Они активно комментируют публикации своей любимицы.
- "Невероятная красавица!"
- "Неповторимая!"
- "Красивая!"
- "Ирина Федишин – весенняя звездочка!"
- "Красотка!"