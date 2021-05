Ірина Федишин продовжує показувати прихильницям look of the day. Вона постає перед камерами у красивих аутфітах для прогулянок, робочих зустрічей та офіційних заходів.

Образ Ірини Федишин для прогулянки

На особистій сторінці в інстаграмі співачка поширила серію фото з лісу. Вона показала стильний look, який обрала для прогулянки. Ірина позувала на камеру в синіх обтислих джинсах з високою посадкою та яскравому малиновому топі. Також одягнула довгий кардиган блакитного кольору з помаранчевими та рожевими вставками. Поєднала такий look з чорними кросівками.

Довге біляве волосся артистка вклала в легкі локони. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовою матовою помадою на губах. Довершила look об'ємними сережками-кільцями яскравого рожевого кольору та масивним браслетом.

"Весна! Гарного всім дня!", – написала Ірина під фото.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Підписники Федишин не залишають без уваги жоден допис. Вони активно коментують публікації своєї улюблениці.