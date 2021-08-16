Сезон летних отпусков завершается. Знаменитости вместе с другими туристами возвращаются домой. Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) также уже успела отдохнуть и набраться сил для новых проектов. Однако фотографиями из отпуска все еще делится.

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Alyosha на Кипре

Исполнительница устроила фотосессию на фоне живописной природы Кипра. Alyosha появилась перед камерой босиком в ярко-розовом мини-платье из легкой ткани, которое красиво развевалось на ветру. На лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и малиновой помадой на губах. Волосы уложила в локоны, которые также красиво развевались.

Цвет платья подчеркнул золотистый загар знаменитости и ее фигуру. Елена является примером для многих женщин, поэтому ее образы всегда привлекают внимание публики.

Каждая женщина цветет от счастья! Но иногда, чтобы поднять настроение и расцвести, нам необходимо красивое платье. Согласны, девушки? Когда я увидела это платье, поняла, что оно дарит мне счастливое настроение. А когда мама счастлива, счастлива вся семья!

– написала Alyosha в публикации.



Alyosha на Кипре / Фото из инстаграма Alyosha



Alyosha на Кипре / Фото из инстаграма Alyosha



Alyosha на Кипре / Фото из инстаграма Alyosha

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