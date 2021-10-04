Ирина Федишин позировала в рубашке в клетку: фото из Карпат

Украинская певица Ирина Федишин выходные провела с семьей в Карпатах. Там вместе с сыновьями и мужем насладилась свежим горным воздухом. Также исполнительница показала вариант осеннего образа, который прекрасно подойдет для прохладной погоды.

Артистка обожает стильную одежду и всегда старается выглядеть безупречно. Это она демонстрирует на каждой фотографии, которую публикует в инстаграме.

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Образ Ирины Федишин в Карпатах

Поскольку утро в Карпатах хотя и солнечное, но прохладное, то певица выбрала для фотосессии теплую одежду. Она предстала перед камерой в удлиненной зелено-черной рубашке в клетку и черных лосинах. Такую одежду совместила со стильными кроссовками.

Белокурые волосы звезда уложила в фирменные локоны, а на лице сделала легкий макияж с нюдовой матовой помадой на губах.

"Приветствие с осенних Карпат", – написала Ирина под фото.



Ирина Федишин в Карпатах / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин в Карпатах / Фото из инстаграма певицы

Подписчики Ирины щедры на комментарии, поэтому не оставляют без внимания ни одну публикацию. Эта не стала исключением.