На днях интервью дала не артистка Ирина Федишин, а ее сыновья. 10-летний Юрчик и 6-месячный Олежик рассказали правду о правилах в семье.

К слову Ирина Федишин позировала в изумрудном платье перед елкой: праздничные фото с сыновьями

Что Ирина Федишин запрещает мужу и сыновьям

Сыновья исполнительницы признались, что звездные родители запрещают им есть сладкое. Однако это правило сам нарушает папа – Виталий Човнык. Ирина Федишин добавила, что из-за этого может конфликтовать с любимым.

Я с ним постоянно ругаюсь из-за этого. Еще и детей на конфеты подсаживает,

– прокомментировала артистка.

Также Ирина и Виталий запретили детям долго проводить время за экраном телефона или других гаджетов. Правда, Олежик хитрит насчет этого правила, потому что узнал пароль.

"Нужно разобраться с этими лимитами. Мы уже и котика завели, чтобы они больше времени с ним проводили", – добавила знаменитость.



Ирина Федишин с семьей / Фото из инстаграма звезды

Сыновья Ирины Федишин также рассказали, что звездная мамочка часто заставляет отца ходить в спортивный зал. Сама певица тоже призналась, что спорт Виталию "не очень дается", хотя мужчина быстро сбросил 12 килограммов.

Стоит отметить, что Виталий Човнык похудел умышленно к 15 годовщине свадьбы. Тогда Ирина Федишин следила не только за своей формой, но и за формой мужа. Пара контролировала питание, не ела после 6 часов вечера. Больше всего звезда следила за тем, не покупает ли любимый сладости.