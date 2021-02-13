Украинская певица Ирина Федишин наслаждается зимним отпуском в Доминикане. Там она щеголяет стройной фигурой в соблазнительных купальниках.

Ирина Федишин зимой решила отправиться в лето. Она нежится на солнышке, купается в бирюзовой водичке и получает удовольствие от каждого момента. Артистка пила прохладное шампанское в теплых водах Карибского моря и показала яркие фото поклонникам.

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Для такого неординарного развлечения знаменитость выбрала откровенный наряд. Она предстала перед камерой в голубом купальнике с цветочным принтом. Он состоял из трусиков с низкой посадкой, которые хорошо подчеркнули стройную талию Ирины, и короткого топа, что сделал акцент на пышной груди.

Белокурые волосы красавица собрала в небрежную прическу сзади, лишь несколько прядей развевались на ветру. На лице она сделала легкий макияж и надела большие солнцезащитные очки. Пляжный look Федишин дополняли крупные серьги и браслеты.

Шампанское было прохладным, море теплым, закуска вкусной. Ресторан посреди Карибского моря,

– написала в публикации исполнительница.



Ирина Федишин в купальнике с цветочным принтом / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Ирина Федишин в купальнике с цветочным принтом / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Ирина Федишин в купальнике с цветочным принтом / Фото из инстаграма Ирины Федишин