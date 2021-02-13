Українська співачка Ірина Федишин насолоджується зимовою відпусткою в Домінікані. Там вона хизується стрункою фігурою у спокусливих купальниках.

Ірина Федишин взимку вирішила відправитися у літо. Вона ніжиться на сонечку, купається у бірюзовій водичці та отримує задоволення від кожного моменту. Артистка посмакувала прохолодним шампанським у теплих водах Карибського моря і показала яскраві фото шанувальникам.

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Для такої неординарної розваги знаменитість обрала відверте вбрання. Вона постала перед камерою у блакитному купальнику з квітковим принтом. Він складався з трусиків з низькою посадкою, які гарно підкреслили струнку талію Ірини, та короткого тому, що зробив акцент на пишних грудях.

Біляве волосся красуня зібрала у недбалу зачіску ззаду, лише декілька пасм майоріли на вітрі. На обличчі вона зробила легкий макіяж і одягнула великі сонцезахисні окуляри. Пляжний look Федишин доповнювали великі сережки та браслети.

Шампанське було прохолодним, море теплим, закуска смачною. Ресторан серед Карибського моря,

– написала в публікації виконавиця.



Ірина Федишин у купальнику з квітковим принтом / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин у купальнику з квітковим принтом / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин у купальнику з квітковим принтом / Фото з інстаграму Ірини Федишин