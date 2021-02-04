Украинская певица Ирина Федишин отдыхает в солнечной Доминикане. Именно это место она выбрала для зимнего семейного отпуска. Артистка продемонстрировала роскошную фигуру в соблазнительных купальниках.

Источник: Инстаграм Ирины Федишин

Многие знаменитости этой зимой отдыхают в теплых странах. Ирина Федишин с мужем и сыновьями принимает солнечные ванны в Доминикане. Там семья купается в бирюзовой водичке океана и получает удовольствие от каждого момента. Исполнительница не упускает случая похвастаться стройной фигурой в бикини.

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Пляжный look Ирины Федишин

Певица поделилась фотографией, где позирует посреди океана на фоне красивой природы. Ирина предстала перед камерой в откровенном полосатом купальнике. Трусики подчеркнули ее стройную талию, а бюстгальтер – пышную грудь.

Образ Федишин дополняли оригинальные солнцезащитные очки и яркий браслет. На лицо звезда не наносила косметику, показала натуральную красоту, загорала. Белокурые волосы красавица собрала в небрежный пучок сзади.



Соблазнительная Ирина Федишин в Доминикане / Фото из инстаграма Ирины Федишин

В заметке артистка рассказала, что в Доминикану летела прямым рейсом из Киева. Полет длился 12 часов и 20 минут. Ирина поделилась, что обычно в этот период отдыхает с семьей в Египте, но там сейчас немного ветрено, поэтому на этот раз выбрали Доминикану.

Первые два дня после прибытия на остров также был сильный ветер, пасмурная погода. Лишь на третий день ветер утих, вышло солнышко, температура воздуха +28 градусов и теплый океан.

"Волн нет, поэтому очень комфортно купаться с детками. У берега есть водоросли, но персонал отеля каждое утро убирает их", – рассказала народная любимица.