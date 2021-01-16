Популярная украинская певица Ирина Федишин отправилась на активный отдых. Пока ее звездные коллеги нежатся на солнышке в теплых странах, исполнительница отправилась в Буковель, где наслаждается зимней погодой и катается на лыжах.

На период новогодних и рождественских праздников украинские артисты отправились в отпуска. Среди популярных курортов Мальдивы, Дубай, Египет и другие жаркие страны. А вот Ирина Федишин с семьей решила насладиться красивой зимой в Карпатах. На личной странице в инстаграме знаменитость публикует фотографии с отдыха в Буковеле.

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Ирина Федишин в Буковеле

Пока у сыновей продолжаются зимние каникулы, Федишин отправилась на лыжи. Она сделала несколько кадров на фоне невероятно красивых карпатских пейзажей. В горах выпал снег, наступила настоящая завораживающая зима, поэтому туристы активно едут именно туда.

Ирина с мужем и детьми поехали в Буковель. Они катаются на лыжах, наслаждаются свежим зимним воздухом и, конечно же, получают огромное удовольствие от красивых Карпат.

Певица для отдыха выбрала стильный лыжный костюм, волосы уложила в локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нежно-розовой помадой на губах. Она искренне улыбалась и радовалась каждому моменту.

"Зимние каникулы", – коротко написала Ирина в публикации.



Ирина Федишин на лыжах в Буковеле / Фото с инстаграма Ирины Федишин