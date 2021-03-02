Популярная певица из Львова Ирина Федишин в очередной раз очаровала поклонников изысканным аутфитом. Она предстала перед камерой в красивом белоснежном платье и анонсировала премьеру новой песни "Обійми".

Ирина Федишин знает, как выглядеть эффектно где угодно и когда угодно. Она покорила элегантным образом в эфире одного из украинских телеканалов.

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Красивый look Ирины Федишин

Артистка предстала перед камерой в длинном белоснежном платье. Наряд не имел рукавов и красиво подчеркнул декольте знаменитости. Также Ирина похвасталась длинными стройными ножками, поскольку платье имело соблазнительный вырез. Для выступления Фидишин дополнила свой look, надев красивый шлейф. Такой look она соединила с белыми туфлями на высоких каблуках.

Роскошные белокурые волосы Ирина уложила в локоны и дополнила прическу блестящим украшением. На лице она сделала макияж с тенями коричневых оттенков на веках и нежным блеском на губах.

В комментариях поклонники певицы оставляют много комплиментов в ее адрес. Ирине в очередной раз удалось покорить сердца зрителей.