Популярна співачка зі Львова Ірина Федишин вкотре зачарувала прихильників вишуканим аутфітом. Вона постала перед камерою у красивій білосніжній сукні та анонсувала прем'єру нової пісні "Обійми".

Ірина Федишин знає, як виглядати ефектно будь-де та будь-коли. Вона підкорила елегантним образом в ефірі одного з українських телеканалів.

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Красивий look Ірини Федишин

Артистка постала перед камерою у довгій білосніжній сукні. Вбрання не мало рукавів та гарно підкреслило декольте знаменитості. Також Ірина похизувалася довгими стрункими ніжками, оскільки сукня мала спокусливий виріз. Для виступу Федишин доповнила свій look, одягнувши красивий шлейф. Такий look вона поєднала з білими туфлями на високих підборах.

Розкішне біляве волосся Ірина вклала в локони та доповнила зачіску блискучою прикрасою. На обличчі вона зробила макіяж з тінями коричневих відтінків на повіках і ніжним блиском на губах.

У коментарях прихильники співачки залишають багато компліментів на її адресу. Ірині вкотре вдалося підкорити серця глядачів.