Ирина Федишин тщательно готовится к каждому выступлению, чтобы всегда выглядеть безупречно. Она работает с вокалом, хореографией, быстрой сменой образов и тому подобное.

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Ирина Федишин травмировалась на концерте

Во время шоу, которое Федишин показывала в Киеве, она должна была быстро переодеться из одного платья в другое. Исполнительница спешила со сцены, чтобы не задерживать программу и не заметила железный столб, что стоял за кулисами.

Ирина головой ударилась об него, после чего на голове осталась шишка: "На концерте было очень много приключений. В частности я ударилась лбом и набила себе шишку. Теперь имею производственную травму. Надеюсь, что она быстро заживет".

Ирина Федишин показала травму: смотрите видео онлайн

Несмотря на неприятную ситуацию у певицы остались лишь приятные воспоминания о теплом летнем вечере. Особой атмосферы добавила локация, где выступала Ирина – сцена на берегу Днепра.

Знаменитость поблагодарила поклонников за цветы и за то, что этот вечер они провели вместе с ней. Федишин была очень счастлива и поделилась, что обязательно с командой отпразднует удачное выступление.