Известная украинская певица Ирина Федишин дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей карьере, медийности и участии в различных шоу. В частности, артистка призналась, что однажды подписала договор с проектом "Танцы со звездами", однако в последний момент ей отказали в участии. Теперь сама исполнительница уже дважды отказала организаторам.

Ирина Федишин становится все популярнее в украинском шоу-бизнесе. Она активно развивает свое творчество, часто появляется на телевидении, дает много интервью. Ирина даже была участницей проекта "Голос страны", а теперь рассказала, что должна была участвовать еще и в "Танцах со звездами".

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Ирина Федишин о "Танцах со звездами"

Исполнительница поделилась, что уже подписывала контракт с проектом и должна была выходить на паркет в одном из сезонов. Однако в последний момент организаторы сообщили ей об отказе от участия. Ирина не рассказывала всех деталей, однако призналась, что ситуация была довольно неприятная.

"Зрители не всегда знают правду. Иногда артист хочет поделиться всем, однако в некоторых ситуациях это лишь может навредить ему. На "Танцах со звездами" работает крутая команда, и когда-то я также имела огромное желание побывать там как участница. Как-то мы с организаторами уже имели договоренности, которые были закреплены на бумаге. Но в последний момент мне отказали. Теперь дважды им отказала я", – поделилась Федишин.

Также певица добавила, что ей намного лучше написать хит, чем постоянно участвовать в телевизионных шоу, чтобы быть узнаваемой.

Я стала популярной благодаря своим песням, а не телевидению,

- подчеркнула Ирина.

Интервью Ирины Федишин: смотрите видео онлайн