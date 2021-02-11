Відома українська співачка Ірина Федишин дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про свою кар'єру, медійність та участь у різноманітних шоу. Зокрема, артистка зізналася, що одного разу підписала договір з проєктом "Танці з зірками", проте в останній момент їй відмовили в участі. Тепер сама виконавиця вже двічі відмовила організаторам.

Ірина Федишин стає все популярнішою в українському шоу-бізнесі. Вона активно розвиває свою творчість, часто з'являється на телебаченні, дає багато інтерв'ю. Ірина навіть була учасницею проєкту "Голос країни", а тепер розповіла, що мала брати участь ще й у "Танцях з зірками".

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Ірина Федишин про "Танці з зірками"

Виконавиця поділилася, що вже підписувала контракт з проєктом і мала виходити на паркет в одному з сезонів. Проте в останній момент організатори повідомили їй про відмову від участі. Ірина не розповідала усіх деталей, проте зізналася, що ситуація була досить неприємна.

"Глядачі не завжди знають правду. Інколи артист хоче поділитися всім, проте у деяких ситуаціях це лише може нашкодити йому. На "Танцях з зірками" працює крута команда і колись я також мала величезне бажання побувати там, як учасниця. Якось ми з організаторами вже мали домовленості, які були закріплені на папері. Але в останній момент мені відмовили. Тепер двічі їм відмовила я", – поділилася Федишин.

Також співачка додала, що їй набагато краще написати хіт, аніж постійно брати участь у телевізійних шоу, щоб бути впізнаваною.

Я стала популярною завдяки своїм пісням, а не телебаченню,

– наголосила Ірина.

Інтерв'ю Ірини Федишин: дивіться відео онлайн