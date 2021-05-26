Ирина Федишин отпраздновала день рождения сына: фото нового образа певицы

Украинская певица со Львова Ирина Федишин в очередной раз поделилась серией семейных фото. Ее сыну Юрчику исполнилось 10 лет. По этому случаю звездная семья устроила празднование на свежем воздухе. Для особого дня исполнительница выбрала стильный белый наряд.

Ирина Федишин умело совмещает карьеру певицы и воспитание двух сыновей. Ровно 10 лет назад артистка впервые стала мамой. Она поделилась трогательными сообщениями на личной странице в инстаграме.

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Звездная мамочка поздравила сына с особенным и радостным днем. Ирина опубликовала несколько семейных кадров и адресовала теплые слова старшему сыну Юрчику. Естественно, что Федишин не упустила случая продемонстрировать новый стильный образ.

Праздничный look Ирины Федишин

Для празднования 10-летия сына артистка выбрала белый наряд. Она предстала перед камерой в костюме с красивыми бежевыми вставками, состоявшем из футболки и обтягивающих и укороченных брюк. Соединила одежду с кроссовками белого цвета.

Длинные белокурые волосы Ирина уложила в легкие локоны и забрала набок. На лице она сделала безупречный макияж с коричневыми тенями на веках и персиковой помадой на губах. Довершила аутфит крупными серьгами-кольцами.

Спасибо всем за поздравления! Юрчику 10 лет!

– написала Ирина в публикации.

Для просмотра всех фото листайте направо:

В комментариях подписчики исполнительницы продолжают оставлять ее сыну теплые слова поздравлений.