Ирина Федишин ошеломила дерзким образом в оранжевом мини-платье: фото

Популярная певица позировала в студии одного из украинских телеканалов. Для эфира Ирина выбрала мини-платье оранжевого цвета, которое обнажило длинные стройные ножки знаменитости.
Ирина Федишин активно покоряет украинскую аудиторию. Она радует поклонников музыкальными новинками, концертами, публикациями в социальных сетях, а также все чаще становится гостьей популярных телепрограмм.
Смотрите также Ирина Федишин позировала в нежно-розовом платье: фото с сыновьями
Яркий look Ирины Федишин
Для одного из эфиров, на который пришла исполнительница, она выбрала яркое и одновременно дерзкое платье. Федишин предстала перед камерой в оранжевом мини-платье без рукавов. Изящную талию звезды подчеркнул пояс в тон платью. Также наряд был с соблазнительным декольте, которое придало образу женственности.
Такой look Ирина соединила с черными туфлями-лодочками на каблуках. Белокурые волосы артистка уложила в фирменные локоны. Красивые глаза Фидишин выделила с помощью темных теней, а на губы нанесла нюдовую помаду.
Ирина Федишин в оранжевом мини-платье / Фото из инстаграма Ирины Федишин
Читатели певицы не оставили ее публикацию без внимания. Они активно комментируют пост и оставляют много приятных слов в адрес своей любимицы. Также отмечают, что им очень понравился эфир с участием Ирины.
- "Вы очень красивая!"
- "Красивая!"
- "Эфир был очень классным. Смотрела с удовольствием!"
- "Ира, вы выглядели великолепно!"
- "Красавица!"