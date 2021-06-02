Ирина Федишин является одной из самых известных мамочек в украинском шоу-бизнесе. Она часто появляется на публике вместе с сыновьями и публикует совместные фото.

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Look певицы на фотосессии с сыновьями

Исполнительница поделилась серией трогательных фото со съемки, на которой позировала вместе с сыновьями – Юрчиком и Олежиком. Знаменитая мамочка предстала перед объективом в длинном платье нежно-розового цвета. Наряд был без рукавов, имел соблазнительный вырез на ноге и подчеркнул все прелести изящной фигуры Ирины.

Она соединила платье с туфлями на каблуке. Белокурые волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный макияж в коричневых оттенках. Довершили женственный аутфит невероятно красивое украшение на шее и браслет.

Для просмотра фото листайте направо:

В комментариях подписчики певицы засыпали ее и сыновей комплиментами. Они не обходят вниманием ни одну публикацию и эта не стало исключением.