Популярная артистка Ирина Федишин обнародовала новую фотографию на личной странице. Подписчики оставляют множество комментариев под публикацией.

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Образ Ирины Федишин

Звезда смело позировала на кресле. Она предстала перед объективом в ярком желтом платье с пышной юбкой и откровенным декольте. Сверху Ирина Федишин неожиданно накинула черную кожаную куртку. Такой наряд певица соединила с черными высокими ботинками на массивной подошве.

Смелый look знаменитость дополнила светлым браслетом на руке и большими солнцезащитными очками с зеркальными стеклами. Внимание привлекал и красный насыщенный маникюр.

Ирина Федишин собрала волосы в неаккуратный высокий пучок, а на лице сделала макияж. Звезда подчеркнула губы фиолетовой помадой.



Ирина Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Реакция сети

Дерзкий образ звезды взбудоражил сеть. Поклонники артистки засыпают ее фото комментариями: