Популярна артистка Ірина Федишин оприлюднила нову світлину на особистій сторінці. Підписники залишають безліч коментарів під дописом.
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Образ Ірини Федишин
Зірка сміливо позувала на кріслі. Вона постала перед об'єктивом у яскравій жовтій сукні з пишною спідницею та відвертим декольте. Зверху Ірина Федишин неочікувано накинула чорну шкіряну куртку. Таке вбрання співачка поєднала з чорними високими черевиками на масивній підошві.
Сміливий look знаменитість доповнила світлим браслетом на руці та великими сонцезахисними окулярами із дзеркальними скельцями. Увагу привертав і червоний насичений манікюр.
Ірина Федишин зібрала волосся в неакуратний високий пучок, а на обличчі зробила макіяж. Зірка підкреслила губи фіолетовою помадою.
Ірина Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин
Реакція мережі
Зухвалий образ зірки розбурхав мережу. Шанувальники артистки засипають її фото коментарями:
- "Вау";
- "Красуня";
- "Дуже крутий look";
- "Класний образ";
- "Весняна леді".