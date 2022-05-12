Ирина Билык призналась, как отреагировала на решение бывшего Дикусара вступить в ВСУ
Источник:"Звездный путь"
Украинская певица Ирина Билык имела отношения с танцовщиком Дмитрием Дикусаром, ныне защищающим страну от оккупантов. Она рассказала, как узнала о том, что мужчина вступил в ВСУ.
Украинские артисты Ирина Билык и Дмитрий Дикусар разошлись уже много лет назад, однако после развода остались хорошими друзьями. Певица рассказала, как отреагировала на решение Дикусара вступить в ВСУ.
Смотрите также Анна Саливанчук вернулась в Киев: "Ощущения, которых не передать словами"
Ирина Билык о Дикусаре
Исполнительница рассказала, что за время войны у нее изменились взгляды и ценности. Она добавила, что по-другому посмотрела на коллег.
Я с лучшей стороны посмотрела на своих коллег. Когда узнала, что Дима Дикусар, Тарас Тополь, такие хрупкие, душевные ребята, пошли в ВСУ. А вы понимаете, я Диму знаю очень близко, – но я сразу плакала. Подумала: "Господи, как он с автоматом будет?",
– призналась Ирина Билык.
Когда звезда услышала эту новость, позвонила маме Дикусара. Теперь она с ней всегда на связи: "Это для меня настоящие герои, наши музыканты",Напомним, еще на 3 день полномасштабной войны хореограф Дмитрий Дикусар сообщил, что вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Через несколько недель его батальон попал под авиаудар
Ирина Билык поблагодарила всех волонтеров, которые были дружелюбны к ней и ее сыну. Также она обратилась в ВСУ.
"Вы сейчас защищаете Украину. Оставайтесь живыми, здоровыми. Вас ждут ваши дочери, жены, ваша семья", – сказала певица.
Что известно об отношениях Билык и Дикусара
- Чувства у пары возникли именно на проекте "Танцы со звездами" в 2006 году. Тогда Ирина Билык отказалась от партнера, а ему на замену пришел Дмитрий Дикусар.
- Роман развивался очень быстро. Уже в 2007 году влюбленные сыграли свадьбу в Рио-де-Жанейро.
- Через 3 года пара неожиданно развелась, никак не комментируя новость. По словам Дмитрия Дикусара, их чувства просто остыли.