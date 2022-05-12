Ирина Билык призналась, как отреагировала на решение бывшего Дикусара вступить в ВСУ

Украинская певица Ирина Билык имела отношения с танцовщиком Дмитрием Дикусаром, ныне защищающим страну от оккупантов. Она рассказала, как узнала о том, что мужчина вступил в ВСУ.

Украинские артисты Ирина Билык и Дмитрий Дикусар разошлись уже много лет назад, однако после развода остались хорошими друзьями. Певица рассказала, как отреагировала на решение Дикусара вступить в ВСУ.

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Ирина Билык о Дикусаре

Исполнительница рассказала, что за время войны у нее изменились взгляды и ценности. Она добавила, что по-другому посмотрела на коллег.

Я с лучшей стороны посмотрела на своих коллег. Когда узнала, что Дима Дикусар, Тарас Тополь, такие хрупкие, душевные ребята, пошли в ВСУ. А вы понимаете, я Диму знаю очень близко, – но я сразу плакала. Подумала: "Господи, как он с автоматом будет?",

– призналась Ирина Билык.

Когда звезда услышала эту новость, позвонила маме Дикусара. Теперь она с ней всегда на связи: "Это для меня настоящие герои, наши музыканты",

, еще на 3 день полномасштабной войны хореограф Дмитрий Дикусар сообщил, что вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Через несколько недель его батальон попал под авиаудар , однако танцовщик и его коллеги смогли спастись.

Ирина Билык поблагодарила всех волонтеров, которые были дружелюбны к ней и ее сыну. Также она обратилась в ВСУ.

"Вы сейчас защищаете Украину. Оставайтесь живыми, здоровыми. Вас ждут ваши дочери, жены, ваша семья", – сказала певица.

Что известно об отношениях Билык и Дикусара