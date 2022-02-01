Ирина Билык показала новое фото с Пономаревым и рассказала, за что должна сварить ему борщ
Источник:инстаграм Ирины Билык
Удивительно, многие звезды украинского шоу-биза дружат в реальной жизни. Одни из них – Ирина Билык и Александр Пономарев. Они празднуют более 25 лет дружбы, а певица даже пообещала сварить коллеге борщ.
Похоже, годовщину дружбы Ирина Билык и Александр Пономарев отмечали в закрытом ресторане в Киеве. Для звездных посиделок певица выбрала неоновое худи оверсайз и черные брюки с вышивкой. 48-летний артист тоже позировал в повседневном look – белой футболке и спортивных штанах, что достаточно нетипично для него. Для фото Билык приобняла Пономарева.
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Ирина Билык пообещала сварить Александру Пономареву борщ
Похоже, следующая их встреча состоится дома у Ирины Билык. Она пообещала накормить звездного друга своим борщом и обратилась к фолловерам за рецептом.
Когда-то ты готовил для меня чай, а теперь я для тебя приготовлю настоящий украинский борщ,
– пообещала Ирина Билык.
В своем инстаграм-профиле Александр Пономарев опубликовал это фото и лирически подписал: "Более 25 лет дружбы с Ириной Билык".
Ирина Билык и Александр Пономарев / Фото из инстаграма певицыНапомним, 31 декабря 2021 года Ирина Билык собирала звездных друзей на новогодней вечеринке у себя дома. Она праздновала в компании Пономарева, Ассии Ахах, Зиброва, его супруги Марины и других товарищей.
Реакция сети на новое фото Билык и Пономарева
- "Вы взрослеете, Александр, а Ирина молодеет. И это здорово! Талант – самое главное. Публика вас любит";
- "Такие друзья на вес золота";
- "Гордость Украины, у меня к вам большое уважение";
- "Обоих люблю по-своему";
- "Талантливые люди! Творческих вам успехов, вы голоса Украины".