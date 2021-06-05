Ирина Билык показала миловидное фото с сыновьями: семейный кадр

5 июня 2021 , 10:29
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Источник:

инстаграм Табриза Ахмадова

Популярная украинская певица Ирина Билык более года назад снялась в семейной фотосессии вместе с двумя сыновьями – старшим Глебом и младшим сыном Табризом. На днях в сети появилась архивная трогательная фотография с этой съемки.

Известная украинская артистка Ирина Билык вместе с сыновьями снялась в фотосессии для обложки глянца for mama. Кадр со съемки появился на инстаграм-странице младшего сына певицы.

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Семейное фото Ирины Билык

Перед камерой позировал 21-летний Глеб Оверчук, у которого на коленях сидел младший 5-летний Табриз Ахмадов. Они были одеты в серые джинсы и темные куртки. Позади ребят стояла звездная мамочка и нежно их обнимала.

Для съемки исполнительница выбрала белую рубашку и черный жакет с принтом. Она дополнила образ массивной серебристой цепочкой. Волосы певица распустила и уложила локонами, а на лице сделала макияж. Ирина Билык подчеркнула глаза темными стрелками, а губы накрасила матовой розовой помадой.


Ирина Билык с сыновьями / Фото из инстаграма сына звезды

Сыновья Ирины Билык: что о них известно

  • Старший сын артистки Глеб родился в 1999 году в отношениях исполнительницы с моделью Андреем Оверчуком. Парень не любит публичности, а потому очень редко появляется в инстаграме звездной мамы.
  • Уже 3 года Глеб Оверчук встречается с девушкой Алисой. В начале отношений парень сделал предложение любимой, но сделал это неординарно.
  • Младший сын Табриз родился в 2015 году от режиссера Аслана Ахмадова с помощью суррогатной матери. Но отношения Билык с мужем не сложились – сейчас они разводятся.
Автор: Марія Касій