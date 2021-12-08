Ирина Билык поделилась редким фото сына в его день рождения

8 декабря 2021 , 18:36
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Источник:

Инстаграм Ирины Билык

Украинская певица Ирина Билык поздравила младшего сына с днем рождения. Также она опубликовала фото потомка, которого ранее не показывала в сети.

Известная певица Ирина Билык нечасто показывает детей на странице в Инстаграме. Однако по особому случаю звезда поделилась редким кадром.

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Ирина Билык показала редкое фото сына

Исполнительница опубликовала фотографию из домашнего архива. На ней самый младший сын Ирины Билык позирует еще малышом и играет. Сама певица предстала перед камерой в темно-синем наряде и с макияжем. Она наклонилась к Табризу, чтобы его поцеловать.

Ирина Билык поздравила сына с днем рождения. На днях ему исполнилось 6 лет.

С днем Рождения, наш любимый Табриз! Солнечный малыш!
– подписала кадр артистка.


Ирина Билык с сыном / Фото из инстаграма звезды

Отметим, несмотря на то, что Табриз еще не ходил в школу, он уже получил свой первый гонорар. За съемку в рекламе мальчик получил 1000 гривен. На эти деньги он купил себе сладости и игрушки.

В комментариях под фото поклонники приобщаются к поздравлениям и засыпают звездную мамочку комплиментами. Украинские звезды – Евгения Власова, Мария Бурмака и другие также не воздержались от комментариев.

  • "Пусть здоровенький и счастливый растет";
  • "С именинником! Пусть вас радует! Счастье и здоровье";
  • "Поздравляю! Желаю солнца в каждом дне";
  • "Класс, ты такая красивая";
  • "С днем рождения. Пусть растет здоровым, счастливым, веселым, умным мальчиком";
  • "Поздравляем, принц".
Автор: Марія Касій