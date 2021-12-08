Ирина Билык поделилась редким фото сына в его день рождения
Источник:Инстаграм Ирины Билык
Украинская певица Ирина Билык поздравила младшего сына с днем рождения. Также она опубликовала фото потомка, которого ранее не показывала в сети.
Известная певица Ирина Билык нечасто показывает детей на странице в Инстаграме. Однако по особому случаю звезда поделилась редким кадром.
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Ирина Билык показала редкое фото сына
Исполнительница опубликовала фотографию из домашнего архива. На ней самый младший сын Ирины Билык позирует еще малышом и играет. Сама певица предстала перед камерой в темно-синем наряде и с макияжем. Она наклонилась к Табризу, чтобы его поцеловать.
Ирина Билык поздравила сына с днем рождения. На днях ему исполнилось 6 лет.
С днем Рождения, наш любимый Табриз! Солнечный малыш!
– подписала кадр артистка.
Ирина Билык с сыном / Фото из инстаграма звезды
В комментариях под фото поклонники приобщаются к поздравлениям и засыпают звездную мамочку комплиментами. Украинские звезды – Евгения Власова, Мария Бурмака и другие также не воздержались от комментариев.
- "Пусть здоровенький и счастливый растет";
- "С именинником! Пусть вас радует! Счастье и здоровье";
- "Поздравляю! Желаю солнца в каждом дне";
- "Класс, ты такая красивая";
- "С днем рождения. Пусть растет здоровым, счастливым, веселым, умным мальчиком";
- "Поздравляем, принц".