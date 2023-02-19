Иракли Макацария из "Холостяка" станет отцом: его 20-летняя жена беременная – фото

Грузинский продюсер и герой 6-го сезона шоу "Холостяк" Иракли Макацария станет отцом впервые. Его 20-летняя жена Лиза Чичуа беременна. Округлый животик она засветила на общем фото.

37-летний Иракли Макацария не объявил о беременности любимой официально. Ко Дню святого Валентина они снялись в рекламном кампейне французского бренда косметики, где Лиза попыталась скрыть животик за платьем свободного кроя. Однако на романтическом кадре, опубликованном после, экс-холостяк сам подчеркнул, что жена в положении.

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20-летняя жена Иракли Макацария беременна

Влюбленные сфотографировались в профиль среди желтых воздушных шаров, которыми была украшена локация для съемки. Лиза, видимо, умышленно одела элегантное широкое платье за колени, удачно скрывавшее ее фигуру, но Иракли Макацария обнял ее за талию так, что подчеркнул беременный животик. При этом никак не прокомментировал будущее отцовство, лишь поздравил с Днем святого Валентина.

Иракли Макацария с беременной женой / Фото из инстаграма героя "Холостяка 6"

В комментариях звездных супругов сразу же засыпали поздравлениями:

"С праздником вашу семью! И с пополнением";

"Скоро вы будете самыми счастливыми. Любви вам безграничной";

"Какая красота! Вас уже трое! Берегите друг друга! Любите и оберегайте! Будьте счастливы, не только 14 февраля";

"Скоро будет пополнение";

"Любовь умножается".

Что известно об отношениях Иракли с Лизой

Напомним, что об отношениях с грузинкой Лизой Иракли Макацария объявил в апреле 2021 года, после ее 19-летия. На самом же деле они вместе с августа 2020-го. Герой "Холостяка" увидел девушку на концерте в Батуми, но не решился подойти, потому что она была с семьей. Так что их история закрутилась через соцсети.

В апреле 2022 года Иракли Макацария сделал предложение Лизе в невероятно красивой локации в Тбилиси, куда пригласил родных и друзей. Интересно, что накануне он, как и требуют традиции, попросил разрешения у ее родителей. Уже в июле влюбленные сыграли пышную свадьбу в Тбилиси, на которой экс-холостяк разрыдался, увидев любимую в свадебном платье. После грандиозного празднования они устроили медовый месяц в Греции.

что Лиза Чичуа на 17 лет моложе Иракли Макацария. Она поет и учится в Тбилисском государственном медицинском университете, а ее семья известна в Грузии. Все потому, что мама девушки – доктор медицины, работающая на телевидении, а отец тоже успешный врач.