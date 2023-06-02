Иракли Макацария впервые стал папой: кто у него родился и как назвали ребенка
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Всего месяц назад Иракли Макацария официально заявил, что его 21-летняя жена Лиза беременна. Теперь стало известно, что Иракли стал папой – у него родился мальчик.
Похоже, что первеница назвали Георгий. В соцсетях Иракли Макацария показал видео у роддома.
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Отцом Макацария стал 2 июня. Знаменитость вышла к друзьям после родов жены Лизы Чичуа. На видео заметно, что Иракли безгранично счастлив и не смог сдержать слез.
Пока Иракли не поведал деталей. Как чувствует его жена – тоже неизвестно.
Макацария уже успел рассказать новость самым близким. Звезда показал, как его родные праздновали перед роддомом. С этой стороны и стало ясно, что мальчика назвали Георгий.
Родные Макацария поздравили его с рождением сына / Скриншот с его инстаграм-сторис
Напомним, что слухи о беременности Лизы Чичуа появились после 14 февраля, когда бизнесмен публично приветствовал свою любимую с днем влюбленных. Однако официально Иракли подтвердил, что станет папой, всего две недели назад.
Отношения Иракли Макацария с Лизой: коротко
- Ранее главный герой "Холостяка" признался, что влюбился в свою жену Лизу с первого взгляда. Они встретились на закате, но мужчина не подошел к ней познакомиться. Через несколько дней он отважился написать девушке в Instagram.
- В апреле 2022 года Иракли Макацария сделал предложение Лиге в невероятно красивой локации в Тбилиси, куда пригласил родных и друзей. Интересно, что накануне он, как и требуют традиции, попросил разрешения у ее родителей.
- А 23 июля 2022 года Иракли Макацария женился. Влюбленные сыграли пышную грузинскую свадьбу. Девушка, которая на 17 лет младше своего спутника, выбрала платье необычного дизайна, а эксхолостяк предстал в классическом черном костюме.