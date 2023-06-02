Иракли Макацария впервые стал папой: кто у него родился и как назвали ребенка

Всего месяц назад Иракли Макацария официально заявил, что его 21-летняя жена Лиза беременна. Теперь стало известно, что Иракли стал папой – у него родился мальчик.

Похоже, что первеница назвали Георгий. В соцсетях Иракли Макацария показал видео у роддома.

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Отцом Макацария стал 2 июня. Знаменитость вышла к друзьям после родов жены Лизы Чичуа. На видео заметно, что Иракли безгранично счастлив и не смог сдержать слез.

Пока Иракли не поведал деталей. Как чувствует его жена – тоже неизвестно.

Макацария уже успел рассказать новость самым близким. Звезда показал, как его родные праздновали перед роддомом. С этой стороны и стало ясно, что мальчика назвали Георгий.



Родные Макацария поздравили его с рождением сына / Скриншот с его инстаграм-сторис

Напомним, что слухи о беременности Лизы Чичуа появились после 14 февраля, когда бизнесмен публично приветствовал свою любимую с днем влюбленных. Однако официально Иракли подтвердил, что станет папой, всего две недели назад.

Отношения Иракли Макацария с Лизой: коротко