Я очень ее люблю, – Иракли Макацария рассказал об отношениях с 19-летней возлюбленной

Герой 6 сезона шоу "Холостяк" Иракли Макацария недавно рассказал о своей избраннице. У него серьезные отношения с 19-летней грузинкой Лизой Чичуа. Мужчина признался, что счастлив с любимой, однако много на эту тему не хочет говорить.
Главный герой "Холостяка-6" нашел свою любовь на родине, в Грузии. Пара уже не скрывает свои отношения, однако их подробности все же не афиширует.
Смотрите также Иракли Макацария восхитил забавным танцем с юной возлюбленной: видео
Иракли Макацария об отношениях с Лизой Чичуа
Лизе – 19 лет, Иракли – 36. Мужчина признался, что он не чувствует 17-летней разницы в возрасте. Сейчас влюбленные наслаждаются каждым моментом, им хорошо вместе.
Эта разница в возрасте, к счастью, нас с Лизой не беспокоит. Нам очень хорошо вместе. Я очень люблю ее. А это самое главное,
– отметил Иракли.
Макацария добавил, что у них серьезные отношения, однако он старается на эту тему много не говорить: "Просто порадуйтесь за меня. Все прекрасно".
Иракли Макацария об отношениях с возлюбленной: смотрите видео онлайн
Личная жизнь Иракли Макацария
- В финале реалити-шоу "Холостяк" Иракли выбрал модель Алену Лесик. Пара продолжила отношения после окончания проекта, однако история любви продолжалась недолго.
- Через несколько лет в сети появились слухи о романе грузина с певицей Мишель Андраде.
- В ноябре 2018 года Иракли посетил светское мероприятие с красавицей-брюнеткой, которую нежно обнимал. Позже Макацария признался, что тогда не был влюблен и не имел серьезных отношений.
- Мужчина рассказывал, что ему нравятся девушки с интеллектом, сильным характером и добрым сердцем. Тогда красавец сказал, что обязательно покажет в личном блоге только ту девушку, к которой будет иметь сильные чувства.
- Несколько лет назад Макацария ходил на свидание с Анной Ризатдиновой, часто имел романы с разными девушками. Однако в сети только Лизу представил, как любовь всей жизни.