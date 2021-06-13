Я очень ее люблю, – Иракли Макацария рассказал об отношениях с 19-летней возлюбленной

Герой 6 сезона шоу "Холостяк" Иракли Макацария недавно рассказал о своей избраннице. У него серьезные отношения с 19-летней грузинкой Лизой Чичуа. Мужчина признался, что счастлив с любимой, однако много на эту тему не хочет говорить.

Главный герой "Холостяка-6" нашел свою любовь на родине, в Грузии. Пара уже не скрывает свои отношения, однако их подробности все же не афиширует.

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Иракли Макацария об отношениях с Лизой Чичуа

Лизе – 19 лет, Иракли – 36. Мужчина признался, что он не чувствует 17-летней разницы в возрасте. Сейчас влюбленные наслаждаются каждым моментом, им хорошо вместе.

Эта разница в возрасте, к счастью, нас с Лизой не беспокоит. Нам очень хорошо вместе. Я очень люблю ее. А это самое главное,

– отметил Иракли.

Макацария добавил, что у них серьезные отношения, однако он старается на эту тему много не говорить: "Просто порадуйтесь за меня. Все прекрасно".

Иракли Макацария об отношениях с возлюбленной: смотрите видео онлайн

Личная жизнь Иракли Макацария