Иракли Макацария восхитил новым фото со своим 3-месячным сыном: чувственный кадр

27 августа 2023, 18:31
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Иракли Макацария

Бывший герой шоу "Холостяк", бизнесмен Иракли Макацария показал редкое фото со своим малышом. Его сыну Георгию уже исполнилось почти 3 месяца. Очаровательный кадр звездного папы с сыном понравился поклонникам.

Иракли поделился в инстаграмме милой фотографии с Георгием. Похоже, его совершила жена Макацария – Лиза.

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На фото Иракли нежно держал маленького сына на руках и целовал его. Они вместе гуляли на открытом воздухе.

Макацария сидел на скамейке и держал Георгия перед камерой так, чтобы скрыть его от публики. Очевидно, что бизнесмен не спешит показывать лицо сына.


Иракли Макацария с сыном / Фото из его инстаграммы

"Мой", – коротко подписал кадр Иракли Макацария и добавил смайлик в виде белого сердечка.

Жена бизнесмена также опубликовала счастливое семейное фото. На фотографии была Лиза из Иракли и маленький Георгий.


Лиза Макацария показала семейное фото / Фото с ее инстаграмм-сторис

Фотографию уже прокомментировала украинская певица Оля Цыбульская. Артистка отметила, что дети – это счастье. Также она оставила смайлики в виде красных сердечек.

Другие поклонники также были тронуты милым кадром. Они написали Макацарию приятные слова:

  • "Папа и сын".
  • "Очень хорошо!"
  • "Любовь".
  • "Пусть сын растет здоров и счастлив".

Когда Макацария стал папой

  • Иракли и Лиза тщательно скрывали, что ждут рождения ребенка. О беременности жены бизнесмен сообщил только в мае, хотя сплетни начали распространяться еще в феврале.
  • Супруги стали родителями 2 июня. Сына назвали Георгием. Молодой отец рассказал, что пережил партнерские роды.
  • А уже 12 июля Макацария с супругой окрестил сына. Церемония прошла в церкви Кашвети, расположенной в центре Тбилиси. Новоиспеченная семья была одета в светлые образы.
Автор: Марія Бондар