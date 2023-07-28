Мужчина рассказал, что имеет знакомых из России, осуждающих российскую агрессию в Украине. Впрочем, также он отметил, что большинство россиян все же "зомбированы".

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Иракли Макацария высказался о россиянах

Бизнесмен убежден, что лишь незначительная часть грузин сегодня поддерживает россиян. Он также отметил, что в Грузии следует разговаривать именно на грузинском языке. По его мнению, это должно очень строго регулироваться. И в этом вопросе Іракли восхищается Украиной.

Отношение к русской нации коренным образом изменилось. Здесь объяснений, почему и как – не нужно. У меня есть знакомые, нормальные люди, у которых есть российский паспорт. В общении они полностью поддерживают Украину и осуждают то, что делает Россия и вся шайка. И говорят, что это геноцид. Но большая часть населения, которую мы видим, это зомбированная часть,

– поделился мужчина.

Макацария добавил: "Я очень негативно отношусь к тому потоку людей, который сюда заходит. Мне бы хотелось, чтобы это как-то регулировалось. Возможно, чтобы им не было возможности в Грузии начинать бизнес или заниматься какой-либо коммерческой деятельностью".

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