Мужчина рассказал, что имеет знакомых из России, осуждающих российскую агрессию в Украине. Впрочем, также он отметил, что большинство россиян все же "зомбированы".
К теме У меня был шок, – Иракли Макацария взволновал историей, как любимая рассказала ему о беременности
Иракли Макацария высказался о россиянах
Бизнесмен убежден, что лишь незначительная часть грузин сегодня поддерживает россиян. Он также отметил, что в Грузии следует разговаривать именно на грузинском языке. По его мнению, это должно очень строго регулироваться. И в этом вопросе Іракли восхищается Украиной.
Отношение к русской нации коренным образом изменилось. Здесь объяснений, почему и как – не нужно. У меня есть знакомые, нормальные люди, у которых есть российский паспорт. В общении они полностью поддерживают Украину и осуждают то, что делает Россия и вся шайка. И говорят, что это геноцид. Но большая часть населения, которую мы видим, это зомбированная часть,
– поделился мужчина.
Макацария добавил: "Я очень негативно отношусь к тому потоку людей, который сюда заходит. Мне бы хотелось, чтобы это как-то регулировалось. Возможно, чтобы им не было возможности в Грузии начинать бизнес или заниматься какой-либо коммерческой деятельностью".
Интервью Иракли Макацария: смотреть видео онлайн
Что украинские звезды думают о россиянах
- Актер Тарас Цымбалюк разорвал связи со всеми россиянами, с которыми дружил или общался до вторжения. Сначала актер им написывал, звонил по телефону и даже предлагал встретиться, но когда понял, как "по-дыбильному" они ведут себя, просто забил. Также он рассказал, что расхваливать тех, кто просто убежал из Москвы, не собирается.
- Мишель Андраде объяснила, что после 24 февраля 2022 года ее отношение к россиянам полностью изменилось. Она отметила: "Каждый россиянин показал свое лицо, умалчивая войну в Украине, поддерживая Россию, ежедневно убивающую мирных людей. Для меня эти люди сейчас не существуют".
- Украинский певец Дзидзьо считает, что россияне нечестные, подлые и коварные. Он называет их предателями. Более того, исполнитель убежден, что украинцы "стали в горле" россиянам из-за того, что мы потомки Киевской Руси, а у русских нет собственной истории. Дзидзьо подчеркнул: "Надо раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Мы – не брать и не сестры. Вы были орками, ими и остаетесь. Вы – дрянная нация, которая против человечества, против Украины. Нам с ними надо прекратить отношения".
- Украинский и белорусский телеведущий и актер Дмитрий Танкович поделился, что презирает всех россиян и называет их трусами.