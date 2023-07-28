Чоловік розповів, що має знайомих з Росії, які засуджують російську агресію в Україні. Втім, він зауважив, що більшість росіян все ж є "зазомбованими".

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Іраклі Макацарія висловився про росіян

Бізнесмен переконаний, що лише незначна частина грузинів сьогодні підтримує росіян. Він також зазначив, що в Грузії слід розмовляти саме грузинською мовою. На його думку, це має дуже строго регулюватися. І в цьому питанні Іраклі захоплюється Україною.

Ставлення до російської нації докорінно змінилося. Тут пояснень, чому і як – не треба. У мене є знайомі, нормальні люди, які мають російський паспорт. В спілкуванні вони повністю підтримують Україну і засуджують те, що робить Росія і вся шайка. І кажуть, що це геноцид. Але більша частина населення, яку ми бачимо, це зомбована частина,

– поділився чоловік.

Макацарія додав: "Я дуже негативно ставлюся до того потоку людей, який сюди заходить. Мені б хотілося, щоб це якось регулювалося. Можливо, щоб їм не було можливості в Грузії починати бізнес, або займатися якоюсь комерційною діяльністю".

Інтерв'ю Іраклі Макацарія: дивитися відео онлайн

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