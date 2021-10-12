Интервью с участником "Холостячки" Романом Васильевым: знакомство со Златой, съемки и свидания

Во время первой вечеринки 2 сезона реалити-шоу "Холостячка" Злату Огневич ошеломил стоматолог Роман Васильев. Он появился перед девушкой на белом коне с огромным букетом цветов, чем напоминал настоящего принца. В эксклюзивном интервью 24 каналу мужчина рассказал, как готовился к этой встрече, а также поделился деталями за кулис проекта.

О знакомстве Романа и Златы, съемках 1 выпуска, атмосфере среди участников, свиданиях на проекте "Холостячка" и многом другом – читайте далее.

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Как готовились к первой встрече со Златой?

Подготовка к первой встрече была волнительная, поскольку не каждый день приезжаю на свидание на коне и под прицелом телекамер. Было внутреннее ощущение, что все пройдет хорошо. Хотелось как можно дольше пообщаться со Златой, поскольку первое впечатление очень важно для построения отношений.



Появление Романа Васильева на "Холостячке" / Фото СТБ

Какие были мысли, когда впервые увидели ее?

Образ популярной певицы изменился на образ красивой, привлекательной и очень милой девушки. С красивой и искренней улыбкой, очень глубоким и обаятельным взглядом. Для меня было важно, чтобы между нами появилась взаимная симпатия и пролетела искра. И это произошло.

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Что было самое сложное во время съемок знакомства? Ведь известно, что первый выпуск снимают более суток.

Самое сложное – находиться под прицелом камер и пытаться реализовать все задуманное. Поскольку формат проекта – реалити, то нет права на ошибку, все снимают одним кадром. Конечно, опыт 40-часовых съемок также незабываем.

Какая атмосфера царит в доме между мужчинами? Есть конфликты?

В нашем сезоне поистине удивительный состав мужчин. Все образованные, успешные и самодостаточные. Оказавшись на одной территории, 16 взрослых мужчин естественно будут выстраивать личные границы, но в нашей ситуации это происходило максимально адекватно и без неадекватного поведения.

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Вы оказались среди мужчин, которые борются за сердце одной девушки. Как удается отвлекаться от мыслей, что другие также ходят на свидания со Златой?

Сложно представить в жизни ситуацию, в которой приходится быть свидетелем ухаживаний за девушкой, с которой я пытаюсь построить отношения, со стороны других мужчин. Но формат проекта именно такой и с этим приходится мириться. Важно понимание того, что все зависит от каждого участника и его проявлений. А Злата сама будет делать выбор и выберет то, что ей откликается.

Возможно, есть моменты первого свидания со Златой, которые вам запомнились больше всего, но их не показали в эфире?

Конечно, эфирное время ограничено. Свидания длились по несколько часов и все не могло попасть в эфир. Но основные моменты все-таки показали в выпусках, чему я рад. Могу отметить, что поведение Златы на камеры и вне их не отличается.

Свидание Романа и Златы в бассейне / Фото из инстаграма Романа Васильева, "Холостячки"

Участники предыдущих сезонов рассказывали, что на время проекта забирают телефоны, запрещены соцсети. Кто в таком случае помогает организовывать свидания?

Абсолютно правильно. Во время организации свиданий помогают ведущий Григорий Решетник и команда проекта.

Все свидания – это идеи мужчин? Или, может быть, продюсеры советуют, как лучше сделать?

Идеи всех свиданий принадлежат только участникам.

Перед церемонией роз некоторые участники имеют возможность пообщаться со Златой. Сколько времени предоставляется на индивидуальный разговор?

Любое общение со Златой – индивидуально и по желанию. Количество времени не лимитировано, но и не безгранично.

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А сколько длится съемка церемонии роз?

Самая длинная церемония была на первой вечеринке, поскольку было 25 мужчин. С каждой последующей церемонией участников уменьшается, поэтому и ее время уменьшается. На некоторых церемониях были обсуждения и активности, поэтому они могли длиться значительно дольше, чем обычно.

Есть ли дружба между участниками "Холостячки" во время съемок и после завершения?

Пребывание в течение длительного времени на одной территории, возможность переживать многие события, испытывать различные эмоции позволили многим из нас сблизиться, узнать больше друг о друге. Со многими мужчинами я поддерживаю общение после проекта, посещаю мероприятия. Дружба проверится временем.

, 15 октября зрители увидят 5 выпуск "Холостячки", где Роман Васильев продолжит строить отношения со Златой Огневич. Как он будет покорять ее сердце на этот раз – узнаем совсем скоро.